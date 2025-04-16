В Казахстане крупного продавца сладостей заподозрили в ценовой дискриминации
Как отмечено 16 апреля 2025 года на сайте Агентства защите и развитию конкуренции (АЗРК), в деятельности компании по результатам проведенного анализа выявлены признаки дискриминационного ценообразования.
"А именно – применение различных цен и условий к равнозначным договорам на реализацию кондитерских изделий. Такие факты могут свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства".Пресс-служба АЗРК РК
Также сказано, что антимонопольщики уже направляли уведомление в адрес "КДВ Казахстан". Тогда ТОО предлагалось добровольно устранить выявленные признаки нарушения.
Однако, уточнили в АЗРК, уведомление не исполнено, что и послужило основанием для возбуждения расследования.
"В рамках проводимого расследования будет дана правовая оценка действиям компании, в том числе – с точки зрения наличия или отсутствия объективно оправданных причин для дифференциации условий поставок".Пресс-служба АЗРК РК
ТОО "KDV Казахстан" реализует продукцию под брендами "Яшкино", Babyfox, O'zera, Calve, Nina Farina и другими.
2 апреля стало известно, что АЗРК проводит расследование в отношении авиакомпании Fly Arystan. По результатам расследования, если мы установим нарушение, будут приняты соответствующие меры реагирования.