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События

В Казахстане крупного продавца сладостей заподозрили в ценовой дискриминации

сладости, АЗРК, проверка, цены, Казахстан, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 11:25 Фото: pixabay
В Павлодарской области начато расследование в отношении крупного поставщика кондитерских изделий ТОО "КДВ Казахстан" по признакам злоупотребления доминирующим положением, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено 16 апреля 2025 года на сайте Агентства защите и развитию конкуренции (АЗРК), в деятельности компании по результатам проведенного анализа выявлены признаки дискриминационного ценообразования.

"А именно – применение различных цен и условий к равнозначным договорам на реализацию кондитерских изделий. Такие факты могут свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства".Пресс-служба АЗРК РК

Также сказано, что антимонопольщики уже направляли уведомление в адрес "КДВ Казахстан". Тогда ТОО предлагалось добровольно устранить выявленные признаки нарушения.

Однако, уточнили в АЗРК, уведомление не исполнено, что и послужило основанием для возбуждения расследования.

"В рамках проводимого расследования будет дана правовая оценка действиям компании, в том числе – с точки зрения наличия или отсутствия объективно оправданных причин для дифференциации условий поставок".Пресс-служба АЗРК РК

ТОО "KDV Казахстан" реализует продукцию под брендами "Яшкино", Babyfox, O'zera, Calve, Nina Farina и другими.

2 апреля стало известно, что АЗРК проводит расследование в отношении авиакомпании Fly Arystan. По результатам расследования, если мы установим нарушение, будут приняты соответствующие меры реагирования.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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