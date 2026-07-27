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События

Инвестиции на 305 млн долларов: в Жамбылской области началось строительство двух крупных заводов

презентация, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:48 Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В Жамбылской области началось строительство двух заводов общей стоимостью 305 млн долларов.

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в церемонии закладки капсул на месте строительства завода по переработке твердых бытовых отходов и металлургического завода, которые будут построены на территории индустриальной зоны "Тараз".

Проекты реализуются в рамках поручений президента страны по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности, привлечению инвестиций, открытию новых производств и обеспечению экологической безопасности.

Проект по строительству завода по переработке твердых бытовых отходов реализует ТОО "ForYou Energy". Объем инвестиций составляет 175 млн долларов. Проект осуществляется в рамках инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Южной Кореей.

Основная цель проекта – снижение экологической нагрузки на окружающую среду за счет эффективной переработки бытовых отходов, развитие "зеленой" энергетики и повышение квалификации отечественных специалистов.

аким, чиновники, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:48

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По словам генерального директора компании Онербека Сейтхамзы, предприятие будет введено в эксплуатацию в два этапа. Запуск первого этапа запланирован на первый квартал 2027 года, второго – на третий квартал 2029 года.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев наряду с диверсификацией экономики уделяет особое внимание обеспечению экологической безопасности. Эффективная утилизация бытовых отходов, снижение нагрузки на полигоны и формирование современной системы управления отходами являются одними из важных задач сегодняшнего дня. Инвестиции корейских партнеров в Жамбылскую область придадут новый импульс развитию экономики региона", – отметил аким области Ербол Карашукеев.
церемония, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:48

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

После выхода на полную мощность завод сможет перерабатывать до 900 тонн твердых бытовых отходов в сутки и производить до 20 МВт электроэнергии. В период строительства работой будут обеспечены 400 человек, после ввода предприятия в эксплуатацию будет создано 200 постоянных рабочих мест.

Кроме того, в рамках программы "Таза Қазақстан" осенью текущего года на территории предприятия планируется высадить 1 000 саженцев вяза.

Второй проект совместно реализуют ТОО "Таразский производственный комбинат" и китайская компания Guangdong Wantai Supply Chain Co., Ltd. Объем инвестиций составляет 130 млн долларов.

церемония, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:48

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По словам директора компании Чжоу Циньхуэя, предприятие будет выпускать до 1 млн тонн горячекатаных стальных рулонов, изделий из нержавеющей стали, сварных и оцинкованных труб, арматуры и другой металлопродукции в год.

Запуск первого этапа завода запланирован на первый квартал 2028 года. В период строительства работой будут обеспечены 500 человек, после ввода предприятия в эксплуатацию будет создано 260 постоянных рабочих мест.

В Жамбылской области отмечается значительный рост инвестиционной активности. По итогам первого полугодия 2026 года объем инвестиций в основной капитал составил 505,9 млрд тенге, увеличившись на 59,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем частных инвестиций достиг 473,5 млрд тенге.

В несколько раз вырос и объем прямых иностранных инвестиций. По итогам первого квартала 2026 года в регион привлечено 333,2 млн долларов США при плане 94 млн долларов за данный период. Таким образом, установленный на 2026 год план в размере 315 млн долларов был выполнен досрочно.

По итогам 2025 года Жамбылская область заняла первое место в республике по темпам роста прямых иностранных инвестиций.

проекты, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 18:48

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В настоящее время инвестиционный пул области включает 116 проектов общей стоимостью 5,6 трлн тенге. В результате их реализации планируется создать около 20 тыс. новых рабочих мест. Из общего числа проектов 71 находится на стадии строительства, еще 45 проходят предпроектную подготовку.

Проекты охватывают промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, туризм и "зеленую" экономику.

В текущем году в регионе планируется реализовать 47 инвестиционных проектов общей стоимостью 471 млрд тенге, на сегодняшний день 5 из них уже введены в эксплуатацию.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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