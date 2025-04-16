О героизме медиков в годы войны рассказали студентам СКО

Среди североказахстанцев, героически проявивших себя в годы Великой Отечественной войны, было немало выпускников Высшего медицинского колледжа им. Ж. Тлеулина. Они спасали жизни сограждан, рискуя собственными, сообщает Zakon.kz.

Память отважных медиков в преддверии 80-летия Великой Победы почтили на научно-практической конференции, организованной советом ветеранов г. Петропавловска в стенах учебного заведения.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках мероприятия представители областного историко-краеведческого музея оформили тематическую выставку, студентам, преподавателям и гостям колледжа показали архивные материалы и фотографии из альбомов. Учащиеся тоже подготовили интересную информацию о фронтовиках-земляках.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Базарбай Тюлебеков окончил наш колледж и сразу же отправился на фронт. В данный момент я представляю его, его героический поступок. Сегодня мы будем представлять его личные вещи. В 1942 году он умер, героически спасая жизни в Смоленске. 47 лет искали и спустя столько времени его смогли найти. В этом захоронении есть восемь тысяч тел, и многие из них до сих пор не опознаны, но его смогли найти", – рассказала студентка Высшего медицинского колледжа им. Ж. Тлеулина Нурсая Манасбекова.

За отвагу и героизм 100 тыс. медицинских работников были награждены орденами и медалями. Около 10 тысяч из них получили орден Славы, а 47 военных врачей удостоены звания Героев. Один из них – выпускник колледжа Виктор Быковский.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"Надо отдать должное не только бойцам, но и медикам, которые наравне с бойцами Красной Армии внесли свой вклад в победу над Германией. В госпиталях всей страны прошли 22 тысячи раненых. Из них 70% были возвращены в строй – это 17 млн, те, которые получили ранения и возвращались в строй, воевали дальше. Они были опытными бойцами. Поэтому нужно отдать должное, 85 тыс. медиков погибли на фронтах ВОВ. Немецкие самолеты очень жестоко бомбили санитарные поезда, машины, поэтому многие медики погибли в годы войны", – отметил председатель городского совета ветеранов Жангельды Тажин.

В торжественной обстановке личные вещи фронтовика Базарбая Тюлебекова передали в дар областному историко-краеведческому музею. Завершилась встреча художественным блоком. Звучали песни военных лет и трогательные стихотворения.