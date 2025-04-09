Уходят герои: в Алматы на 102-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны

7 апреля 2025 года ушла из жизни участница Великой Отечественной войны Татьяна Алексеенко, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Ерофеевна родилась 23 декабря 1923 года в деревне Уно Витебской области Республики Беларусь.

В годы войны, когда ей исполнилось 18 лет, она добровольно ушла в партизанский отряд, где проявила стойкость, мужество и самоотверженность, спасая жизни раненых бойцов в качестве медсестры. Вместе с партизанами дошла до Кенигсберга, где встретила Победу, после чего продолжила службу на востоке в составе Третьего Белорусского фронта. Окончание боевых действий встретила в Иркутске.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После войны Алексеенко жила в Киргизии (ныне Кыргызстан), затем переехала в Казахстан, где воспитала двоих сыновей. К сожалению, оба сына ушли из жизни. У женщины остались двое внуков, пять правнуков и столько же праправнуков.

За вклад в Великую Победу она награждена орденами Отечественной войны I и II степени, а также юбилейными медалями.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Прощание прошло с участием военнослужащих Управления по делам обороны Бостандыкского района Алматы, Военного оркестра Пограничной академии КНБ РК, военнослужащих воинской части 61993, представителей Совета ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Похороны состоятся сегодня, 9 апреля 2025 года, на Центральном кладбище Алматы.