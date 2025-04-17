Контрафактный кальянный табак на 500 млн тенге изъяли в Алматы

Департамент государственных доходов Алматы совместно с Департаментом экономических расследований провели проверку, во время которой выявили факты оптовой реализации табачной продукции без регистрации в органах государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

"В результате описано свыше 186 тыс. пачек кальянного табака на сумму более 500 млн тенге. Подобные правонарушения влекут за собой административную либо уголовную ответственность", – сообщили в ДГД Алматы.

Фото: ДГД Алматы

Департамент госдоходов призывает казахстанцев проявлять бдительность при приобретении табачной продукции сомнительного происхождения, поскольку контрафактная продукция представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни потребителей. Только совместными усилиями можно сократить теневой рынок и обеспечить защиту здоровья населения.

Проверить подлинность маркировки табачных изделий (средств идентификации) можно с помощью мобильного приложения NAQTY ONIM.

О фактах незаконной реализации подакцизной продукции жители города могут сообщить в Департамент государственных доходов по адресу: ул. Богенбай батыра, 132, или по телефону 8 708 765 38 22.