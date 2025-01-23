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Финансы

Контрафактные сигареты и алкоголь на миллионы тенге выявили в Астане

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 17:22 Фото: unsplash
В Департаменте государственных доходов Астаны 23 января 2025 года заявили, что оборот нелегальной табачной продукции в столице превысил 68 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В департаменте озвучили итоги работы по выявлению нелегальной подакцизной продукции на территории города за прошлый год.

"В Астане в 2024 году выявлен нелегальный оборот алкогольной продукции объемом более 163 тыс. литров, сумма наложенных штрафов превысила 11 млн тенге. При этом за отчетный период в ходе мероприятий по контролю выявлена нелегальная реализация табачных изделий в количестве свыше 80 тыс. пачек, стоимость которых превышает 68 млн тенге", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что продажа алкоголя, этилового спирта и табачных изделий без соответствующих сертификатов и знаков соответствия, а также без соблюдения технических регламентов запрещена.

Аналогичную работу ранее провели сотрудники Департамента государственных доходов по Алматы на крупных рынках города: из незаконного оборота тогда изъяли более 20 тыс. пачек контрафактных сигарет и 73 пачки кальянного табака без средств идентификации. Общая стоимость конфискованной продукции составила более 13 млн тенге.

Мадина Мамырханова
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