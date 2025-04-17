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События

Охранник и посетитель бара получили реальные сроки за нападение на полицейского в Алматы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 13:15 Фото: pixabay
В Алматы осудили участников инцидента с применением оружия и нападением на полицейского. Детали озвучили Zakon.kz в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в ночь на 22 декабря 2024 года у бара в Медеуском районе Алматы не поладили посетители и охранники заведения. Конфликт между ними перерос в драку, в ходе которой ножевое ранение получил сотрудник полиции, прибывший по вызову.

Кроме того, во время происшествия один из охранников произвел два выстрела из незарегистрированного травматического пистолета.

Установлено, что он не имел разрешения на ношение и применение оружия, а также не был официально трудоустроен – охранные услуги оказывались им на разовой основе без оформления.

В итоге, как отмечено на сайте прокуратуры за 17 апреля 2025 года, оба участника задержаны и привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 293 (хулиганство) и части 3 статьи 380 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса РК.

Cуд приговорил охранника к 5 годам лишения свободы, второго участника – к 1 году 6 месяцам.

Ранее сообщалось, что жительницу Восточно-Казахстанской области осудили за злостное уклонение от алиментных обязательств.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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