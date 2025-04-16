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Общество

Многодетная казахстанка поплатилась свободой из-за долга в 10 млн тенге

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 12:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жительницу Восточно-Казахстанской области осудили за злостное уклонение от алиментных обязательств. Об этом Zakon.kz 16 апреля 2025 года рассказали в Департаменте полиции региона.

Согласно решению Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ВКО от 10 апреля, женщина признана виновной в неисполнении обязанностей по обеспечению своих детей.

"Суд приговорил ее к одному году ограничения свободы. Общая сумма задолженности по алиментам составила около 10 млн тенге. Эти средства предназначались на содержание семерых несовершеннолетних детей, чьи права и интересы систематически нарушались".Пресс-служба ДП ВКО

Отмечается, что с начала текущего года территориальными подразделениями полиции ВКО в суд направлено девять уголовных дел по фактам уклонения от уплаты алиментов.

"По восьми из них уже вынесены обвинительные приговоры", – сообщил начальник ДП ВКО Арман Умутов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 12:26
К казахстанцам с важным предупреждением по поводу алиментов обратилась прокуратура

11 марта 2025 года в Минюсте заявили, что казахстанцы своим детям задолжали 16 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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