Многодетная казахстанка поплатилась свободой из-за долга в 10 млн тенге

Жительницу Восточно-Казахстанской области осудили за злостное уклонение от алиментных обязательств. Об этом Zakon.kz 16 апреля 2025 года рассказали в Департаменте полиции региона.

Согласно решению Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ВКО от 10 апреля, женщина признана виновной в неисполнении обязанностей по обеспечению своих детей.

"Суд приговорил ее к одному году ограничения свободы. Общая сумма задолженности по алиментам составила около 10 млн тенге. Эти средства предназначались на содержание семерых несовершеннолетних детей, чьи права и интересы систематически нарушались". Пресс-служба ДП ВКО

Отмечается, что с начала текущего года территориальными подразделениями полиции ВКО в суд направлено девять уголовных дел по фактам уклонения от уплаты алиментов.

"По восьми из них уже вынесены обвинительные приговоры", – сообщил начальник ДП ВКО Арман Умутов.

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