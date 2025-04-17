Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

В некоторых зданиях Турксибского района Алматы отключат воду 18 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су" 17 апреля, с 09:00 до 17:00 часов будет приостановлена подача холодной воды в некоторые жилые массивы Турксибского района. Ограничение связано с заменой технологического оборудования и вводом в эксплуатацию нового водопровода.

Водоснабжения в указанные часы не будет в:

жилых домах и иных объектах, расположенных в контуре ул. Спартака – ул. Р. Зорге – железнодорожные пути – ул. Жансугурова – ул. Ержанова;

​​административных зданиях: школа №50, №83, №59, №76, поликлиника №9, БСПМ №1, ясли-сад №65, детский сад "Карусель", здание акимата Турксибского района, вокзал "Алматы-1", РОВД, ЦОН.

В социальные объекты будет организован подвоз воды автоцистернами.

Сегодня, 17 апреля, алматинцев предупредили о начале биообработки зеленых насаждений.