#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
События

Холодную воду отключат в одном из районов Алматы

вода, отключение, Алматы, холодная вода, турксибский район, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:11 Фото: pexels
В некоторых зданиях Турксибского района Алматы отключат воду 18 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в "Алматы су" 17 апреля, с 09:00 до 17:00 часов будет приостановлена подача холодной воды в некоторые жилые массивы Турксибского района. Ограничение связано с заменой технологического оборудования и вводом в эксплуатацию нового водопровода.

Водоснабжения в указанные часы не будет в:

  • жилых домах и иных объектах, расположенных в контуре ул. Спартака – ул. Р. Зорге – железнодорожные пути – ул. Жансугурова – ул. Ержанова;
  • ​​административных зданиях: школа №50, №83, №59, №76, поликлиника №9, БСПМ №1, ясли-сад №65, детский сад "Карусель", здание акимата Турксибского района, вокзал "Алматы-1", РОВД, ЦОН.

В социальные объекты будет организован подвоз воды автоцистернами.

Сегодня, 17 апреля, алматинцев предупредили о начале биообработки зеленых насаждений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Банда оформила кредиты в 5 миллиардов тенге на социально уязвимых казахстанцев
События
17:50, Сегодня
Банда оформила кредиты в 5 миллиардов тенге на социально уязвимых казахстанцев
В Алматы дом строили на оползнеопасном участке: его снесут
События
17:01, Сегодня
В Алматы дом строили на оползнеопасном участке: его снесут
С барахолки в Алматы изгнали стихийных торговцев
События
15:20, Сегодня
С барахолки в Алматы изгнали стихийных торговцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: