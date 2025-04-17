Холодную воду отключат в одном из районов Алматы
Фото: pexels
В некоторых зданиях Турксибского района Алматы отключат воду 18 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в "Алматы су" 17 апреля, с 09:00 до 17:00 часов будет приостановлена подача холодной воды в некоторые жилые массивы Турксибского района. Ограничение связано с заменой технологического оборудования и вводом в эксплуатацию нового водопровода.
Водоснабжения в указанные часы не будет в:
- жилых домах и иных объектах, расположенных в контуре ул. Спартака – ул. Р. Зорге – железнодорожные пути – ул. Жансугурова – ул. Ержанова;
- административных зданиях: школа №50, №83, №59, №76, поликлиника №9, БСПМ №1, ясли-сад №65, детский сад "Карусель", здание акимата Турксибского района, вокзал "Алматы-1", РОВД, ЦОН.
В социальные объекты будет организован подвоз воды автоцистернами.
Сегодня, 17 апреля, алматинцев предупредили о начале биообработки зеленых насаждений.
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