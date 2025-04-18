В Павлодаре спустя 17 лет приговорили насильника и убийцу несовершеннолетней

Его дружки, совершившие вместе с ним страшное преступление, уже понесли наказание. Теперь 43-летний мужчина тоже отправится в колонию на долгий срок, передает Zakon.kz.

В Павлодаре за изнасилование заведомо несовершеннолетней, убийство ее в группе лиц и организацию этого преступления осужден 43-летний мужчина. С 2008 года преступник скрывался от правосудия, был задержан в России и экстрадирован в Казахстан.

"Суд приговорил признать М. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 120, частью 2 пункта "д", статье 28, частью 3, статьей 96, частью 2, пунктами "ж" и "к" Уголовного кодекса РК в редакции 1997 года. Назначить ему по совокупности уголовных правонарушений путем их частичного сложения наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии средней безопасности", – огласил резолютивную часть приговора судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кудабай Султанов.

В суде уточнили, что мужчина осужден за преступление, где он был главным фигурантом. Согласно выводам обвинения, он изнасиловал 17-летнюю девушку, а затем дал указания подельникам на ее убийство и сокрытие следов преступления.

В марте 2008 года ранее судимый М. его знакомые распивали спиртное на квартире. Он был самым старшим в компании, в которую пригласили и девушку.

"М. увел девушку в другую комнату и через некоторое время изнасиловал. Жертва кричала, а М. запаниковал и сказал, что ее "надо валить". Водителю машины, который не согласился сначала участвовать, он пригрозил, что закопает вместе с ней. Девушку вывезли в сторону Майского района, по дороге заехали за лопатой, по пути следования один из соучастников, зная приемы борьбы, задушил девочку. А когда она уже была мертва, закопали", – разъяснили в суде.

Тем не менее, преступление раскрыли, обвинительный приговор всем соучастникам вынесли в 2009 году.

Один из них был осужден за пособничество, второй за убийство. А главный фигурант скрывался до сентября 2023 года. После экстрадиции он последним предстал перед судом, которому один из подельников, уже отсидевший в колонии, тоже дал свои показания.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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