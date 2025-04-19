Парк имени Абая Кунанбайулы открыли в Ереване

В рамках Дней культуры Казахстана, которые сейчас проходят в Армении, в Ереване состоялось торжественное открытие парка имени Абая Кунанбайулы, сообщает Zakon.kz.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В мероприятии приняли участие глава официальной делегации Казахстана – министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян, первый заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян, чрезвычайный и полномочный посол РК в Армении Болат Иманбаев, а также представители общественности двух стран, жители и гости армянской столицы.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Аида Балаева выразила благодарность руководству Армении и всем, кто принял участие в реализации проекта. Министр подчеркнула, что нынешнее событие символизирует начало нового этапа в развитии культурного сотрудничества между двумя странами.

"Парк посвящен основоположнику казахской письменной литературы, великому поэту и мыслителю Абаю, чье наследие занимает особое место не только в казахской, но и в мировой культуре. Примерно в это же время год назад в рамках официального визита нашего президента в Армению была достигнута договоренность о присвоении на паритетной основе одной из улиц Астаны имени Месропа Маштоца. Мы видим ответный жест представителей Армении, свидетельствующий о дружбе и крепнущих культурных связях между нашими странами и народами", – отметила министр.

В продолжение церемонии министры Казахстана и Армении высадили в новом парке деревья.

Отметим, что памятники, бюсты и мемориальные доски, посвященные Абаю, установлены в десятках стран мира – в Боснии и Герцеговине, Германии, Грузии, Иране, Корее, Китае, Кыргызстане, Венгрии, Египте, Узбекистане, Румынии, Турции, Туркменистане, Франции, Швейцарии и Татарстане (Россия).

Праздничную церемонию завершил концерт, на котором выступили ансамбль домбристов Казахстана с произведением Абая Кунанбайулы "Сегіз аяқ" и юные таланты Дома культуры Аван. Также гости познакомились с казахской национальной культурой, ее современной литературой и блюдами традиционной кухни.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Также делегация во главе с Аидой Балаевой посетила Исследовательский институт древних рукописей "Матенадаран" имени М. Маштоца, где гостям показали армянское рукописное наследие – древние манускрипты с предполагаемым автографом создателя армянского алфавита.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Кульминацией мероприятий станет гала-концерт, который пройдет сегодня в Ереване, в центральном концертном зале имени Арама Хачатуряна.

Ранее министр культуры и информации РК Аида Балаева и глава Минобразования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян обсудили перспективы культурного сотрудничества и важность восстановления и укрепления гуманитарных связей.