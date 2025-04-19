Дни культуры Казахстана в Армении: министры обсудили сотрудничество в области литературы, музыки и кино

Перспективы культурного сотрудничества и важность восстановления и укрепления гуманитарных связей обсудили министр культуры и информации РК Аида Балаева и глава Минобразования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась в рамках Дней культуры Казахстана, которые проходят в Армении.

Это первое масштабное культурное мероприятие на таком высоком уровне, ставшее возможным благодаря договоренностям, достигнутым главами государств в ходе официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Ереван.

В пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана отметили, что особое внимание министры уделили расширению двусторонних проектов в области литературы, музыки, кино и информационного обмена.

"Думаю, что сегодняшняя встреча даст импульс сотрудничеству во всех направлениях культуры. Это не только кино, но и библиотечное дело, музейное дело, взаимодействие наших концертных организаций. Нам необходимо продумать механизм совместных съемок фильмов: анимационных, документальных. Задуматься над тем, чтобы на системной основе осуществлять взаимный перевод произведений наших литературных деятелей", – сказала Аида Балаева.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Были озвучены конкретные предложения: организация взаимных гастрольных туров артистов, проведение совместных концертов с участием молодых исполнителей, развитие сотрудничества между информационными агентствами и обмен медиаконтентом, включая фильмы, сериалы и документальные проекты. Отмечено, что такой обмен имеет не только культурное, но и экономическое значение.

"У нас огромный потенциал совместного сотрудничества и в рамках совместного кинопроизводства и в рамках гастролей наших театров и совместных концертов. Я знаю, что сегодня уже состоялся показ фильмов и был очень теплый прием казахстанских работ со стороны наших зрителей. И я уверена, что все намеченные мероприятия, пройдут на высоком уровне. Эти мероприятия станут еще одним шагом в укреплении отношений между нашими странами", – сказала Жанна Андреасян.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Министры поддержали идею создания совместного плана действий, который будет проработан профильными комитетами и утвержден на межгосударственном уровне. Такой подход уже успешно реализуется в сотрудничестве Казахстана с другими странами и может стать действенным инструментом в развитии казахстанско-армянских культурных связей.

В сфере литературы достигнута договоренность о составлении списка произведений для перевода на казахский и армянский языки с привлечением издательских домов для дальнейшего продвижения книг на национальных рынках. Армянская сторона также пригласила казахстанских авторов к участию в Ереванском книжном фестивале.

В завершении встречи между АО "Агентство "Хабар" и ЗАО "Общественная Телекомпания Армении" подписан Меморандум о взаимопонимании. Стороны выразили готовность к планомерной, содержательной и открытой работе, направленной на укрепление культурного и информационного диалога между Казахстаном и Арменией.

Следует отметить, что с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией это первое официальное и столь масштабное культурное мероприятие – Дни культуры Казахстана впервые проходят в Армении на высоком государственном уровне. Кульминацией мероприятий станет гала-концерт, который пройдет 19 апреля в концертном зале имени Арама Хачатуряна.

Ранее стало известно, какие мероприятия пройдут в Ереване в рамках Дней культуры Казахстана в Армении.