Одну из улиц Астаны перекроют на 10 дней

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны проинформировало горожан о частичном перекрытии улицы Бокеева, сообщает Zakon.kz.

Транспортники рассказали, что по улице Ш. Бокеева на участке от ул. Окжетпес до тупика начнутся работы по среднему ремонту.

"В связи с этим с 20 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее к жителям Астаны обратились с важным предупреждением из-за строительства LRT.