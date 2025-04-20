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События

Одну из улиц Астаны перекроют на 10 дней

улица, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 18:23 Фото: freepik
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны проинформировало горожан о частичном перекрытии улицы Бокеева, сообщает Zakon.kz.

Транспортники рассказали, что по улице Ш. Бокеева на участке от ул. Окжетпес до тупика начнутся работы по среднему ремонту.

"В связи с этим с 20 по 30 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон", – говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее к жителям Астаны обратились с важным предупреждением из-за строительства LRT. 

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Айсулу Омарова
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