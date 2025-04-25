Робот-спасатель: юные казахстанские изобретатели произвели фурор на престижном чемпионате в США

Больше 1000 команд и 50 тыс. изобретателей из 110 стран сотворили бум на масштабном FIRST Championship 2025, прошедшем в Хьюстоне (штат Техас, США). Однако тройку лидеров достойно замкнули юные алматинцы, сообщает Zakon.kz.

Свою лепту в историю внесла команда Cristabol. Это одаренные ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления в Алматы. Они под руководством наставника Дулата Байтуленова завоевали третье место в номинации Inspire Award. Высокую оценку судьи дали за лидерские качества, сплоченность и инженерное мастерство.

"В этом году Казахстан на чемпионате представляли сразу семь команд, что стало возможным благодаря увеличению количества участников по стране. Cristabol – яркий пример нового поколения учеников с новаторским мышлением, которые проявили силу воли, техническую грамотность и умение работать сообща. В составе команды учащиеся НИШ от 13 до 18 лет. Многие из них – победители международных чемпионатов по робототехнике, включая First Global Challenge в Женеве, Сингапуре и Афинах". Директор NIS физико-математического направления Алматы Ермек Пайзов

Фото: NIS физико-математического направления Алматы

Представительница Cristabol Альфия Байжакып рассказала, что их команда сформировалась летом 2024 года для участия в одном из чемпионатов. А к этому событию ребята начали готовиться с декабря.

"У нас разный уровень подготовки – кто-то занимается уже четыре года, а кто-то только начинает свой путь в робототехнике. Но главное – настойчивость, командная работа, целеустремленность и открытость к новым идеям. Занятия проходят в свободной форме. Каждый знает свою ответственность. Старшие участники помогают младшим". Участница команды Cristabol Альфия Байжакып

Фото: USTEM Foundation

Новаторы разработали робота с опорой на научные принципы и инженерные расчеты. Он собран из комплектующих, разрешенных правилами чемпионата FIRST Tech Challenge.

"Основу конструкции составляют алюминиевый каркас, различные виды металлоконструкций, моторы, сервоприводы и сенсоры. Хотя правила FTC стандартизируют набор комплектующих, уникальность робота Cristabol заключается в инженерных решениях самой команды. Ребята самостоятельно проектировали конструкцию, разработали алгоритмы движения и управления, создали собственный код. Именно их оригинальный подход к решению задач, эффективность механизмов и четкая работа автономной программы позволили выделиться среди более чем 1000 команд со всего мира". Директор NIS физико-математического направления Алматы Ермек Пайзов

Фото: NIS физико-математического направления Алматы

Каждый сезон участники решают инженерную задачу на глобальную тему. В этом году необходимо было создать робота, способного очищать воду от загрязнений, эффективно вытаскивая утонувшие элементы и восстанавливая чистоту водоемов. Ермек Пайзов отметил, что подобные задачи помогают развивать прикладные изобретательские навыки через реальные мировые вызовы.

"До соревнований мы презентовали своего робота президенту РК Касым-Жомарт Токаеву – это вызвало большой интерес. Иностранные команды восприняли нас, как серьезных соперников. А гости с наслаждением поблагодарили за знаменитый шоколад. Судьи были в восторге от наших решений. В первую очередь они обратили внимание на нашу командную работу. Ведь, кроме инженерной базы, важно уметь договариваться, взаимодействовать сообща и строить стратегию вместе с союзниками", – с улыбкой говорит Альфия Байжакып.

Фото: NIS физико-математического направления Алматы

В NIS физико-математического направления Алматы признаются, что развитие робототехники в Казахстане пока ограничено ресурсами. Комплектующие, участие в соревнованиях, перелеты – все это требует затрат. Тем не менее, есть неравнодушные, кто искренне заботится о будущем страны и вносит свой вклад в развитие местных талантов и их достижений в мире. В этом немалая заслуга принадлежит Halyk Bank, который регулярно оказывает финансовую поддержку учащимся, помогая им участвовать в международных соревнованиях.

"Участие команды Cristabol в международном чемпионате FIRST Championship 2025 в Хьюстоне стало возможным благодаря поддержке крупнейшего банка страны – Halyk Bank. В условиях, когда международные поездки требуют значительных ресурсов, такая поддержка позволила команде сосредоточиться на инженерной, исследовательской и командной подготовке. Для нас это не только помощь в организации участия, но и важный пример эффективного взаимодействия образовательной среды и бизнес-сообщества. Международные инженерные соревнования дают школьникам уникальный практический опыт, который значительно расширяет рамки традиционного обучения. В этом смысле вклад Halyk Bank – это инвестиция в будущее казахстанского образования". Директор NIS физико-математического направления Алматы Ермек Пайзов

Фото: NIS физико-математического направления Алматы

В Halyk Bank отметили, что победа юных казахстанцев на столь престижном чемпионате стала важным событием, а вклад в подрастающее поколение – это лучшая инвестиция в счастливое и образованное будущее.

"Поддержка казахстанской школьной команды на пути к этой впечатляющей победе стала для Halyk Bank поводом для особой гордости. Отрадно, что ребята своим упорством, трудом, талантом и знаниями добиваются потрясающих результатов, прославляя Казахстан на международной арене. Эта победа – весомое свидетельство того, что наша молодежь готова достойно представлять страну и задавать тренды в глобальном технологическом сообществе. НИШ – это не просто школа, это настоящая кузница умов, где растут будущие инженеры, новаторы, лидеры. Содействуя самореализации таких ребят, мы не просто инвестируем в потенциал подрастающего поколения – мы вкладываем в то, каким будет Казахстан завтра. Мы верим в них, в их мечты и в то, что они уже сегодня формируют будущее нашей страны", – подчеркнула глава Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Фото: USTEM Foundation

Подобные чемпионаты воспитывают достойное поколение инженеров, развивают навыки командной работы, толерантности и инклюзивности. Это важный шаг в формировании компетенций XXI века. Победители намерены свой опыт передать младшим и подготовить будущих чемпионов. Веря в то, что знания, полученные на этом пути, помогут сделать мир лучше.