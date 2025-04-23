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События

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии

Токаев, Моди, соболезнования, Индия, теракт, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 17:48 Фото: akorda.kz
Глава государства 23 апреля 2025 года выразил соболезнования премьер-министру Индии, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.

"Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отметили в Акорде.

22 апреля в долине Байсаран на юге Кашмира группа террористов совершила нападение на местных жителей и туристов. Погибли 27 человек, 12 были ранены.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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