Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Фото: akorda.kz
Глава государства 23 апреля 2025 года выразил соболезнования премьер-министру Индии, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей.
"Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отметили в Акорде.
22 апреля в долине Байсаран на юге Кашмира группа террористов совершила нападение на местных жителей и туристов. Погибли 27 человек, 12 были ранены.
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