Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с разрушительными штормами в штате Уттар-Прадеш, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. Глава государства передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

