Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с разрушительными штормами в штате Уттар-Прадеш, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
Глава государства передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
