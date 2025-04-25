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События

Старшеклассника из Шымкента пригласили 50 вузов мира

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших коассов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 06:40 Фото: Zakon.kz
17-летний будущий разработчик Нурым Серик получил приглашение на учебу от 50 вузов мира, сообщает Zakon.kz.

Сам же школьник склоняется к Малайзии он там уже бывал и ему там понравилось, передает "Седьмой канал".

"В Малайзии я поступил в китайский университет, это франшиза, открывшаяся в Малайзии. Меня привлекает большой кампус, в котором сделаны все условия, для студентов. Не только в академическом плане, но и физическом. Там есть тренажерные залы и бассейны", – поделился старшеклассник.

Там Нурым намерен учиться на программиста, так как с детства увлекается компьютерными играми. И даже пытался записать одну из них самостоятельно, но не хватило знаний. Добиться приглашения в ведущие мировые вузы ему позволили сразу несколько факторов:

  • высокий балл прохождения ЕНТ;
  • отличное владение английским языком.

Днями ранее школьники Алматы и Караганды вошли в топ-20 по игре роботов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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