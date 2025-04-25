Старшеклассника из Шымкента пригласили 50 вузов мира

17-летний будущий разработчик Нурым Серик получил приглашение на учебу от 50 вузов мира, сообщает Zakon.kz.

Сам же школьник склоняется к Малайзии он там уже бывал и ему там понравилось, передает "Седьмой канал".

"В Малайзии я поступил в китайский университет, это франшиза, открывшаяся в Малайзии. Меня привлекает большой кампус, в котором сделаны все условия, для студентов. Не только в академическом плане, но и физическом. Там есть тренажерные залы и бассейны", – поделился старшеклассник.

Там Нурым намерен учиться на программиста, так как с детства увлекается компьютерными играми. И даже пытался записать одну из них самостоятельно, но не хватило знаний. Добиться приглашения в ведущие мировые вузы ему позволили сразу несколько факторов:

высокий балл прохождения ЕНТ;

отличное владение английским языком.

Днями ранее школьники Алматы и Караганды вошли в топ-20 по игре роботов.