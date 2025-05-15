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События

Казахстанский школьник получил приглашения из 86 вузов мира

Школьник из Казахстана получил приглашения из 86 вузов мира, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 07:30 Фото: управление образования Туркестанской области
Приглашения от 86 университетов по всему миру получил одиннадцатиклассник Айсултан Алтынбек из города Арыс, сообщает Zakon.kz.

Приглашения казахстанцу прислали учебные заведения США, Германии, Великобритании, Малайзии и Испании, передает "24kz". Айсултан свободно владеет английским, турецким и немецким языками. В качестве будущей профессии он выбрал IT-сферу и планирует разрабатывать компьютерные игры.

Также школьник хочет создать сайт, который поможет казахстанской молодежи оценить свои шансы на поступление в зарубежные вузы.

"Этот сайт поможет ученикам проверить уровень подготовки и соответствие требованиям. Многие вузы берут плату за прохождение отборочных испытаний. Сайт позволит избежать лишних расходов", – объяснил старшеклассник.

Еще девять учеников школы, где учится Айсултан, получили приглашения из зарубежных университетов. Руководство учебного заведения отмечает, что этому способствовали старание ребят и занятия в кружках дополнительного образования.

Важная информация для школьников и их родителей – даты проведения ЕНТ изменили в Казахстане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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