Казахстанский школьник получил приглашения из 86 вузов мира

Приглашения от 86 университетов по всему миру получил одиннадцатиклассник Айсултан Алтынбек из города Арыс, сообщает Zakon.kz.

Приглашения казахстанцу прислали учебные заведения США, Германии, Великобритании, Малайзии и Испании, передает "24kz". Айсултан свободно владеет английским, турецким и немецким языками. В качестве будущей профессии он выбрал IT-сферу и планирует разрабатывать компьютерные игры.

Также школьник хочет создать сайт, который поможет казахстанской молодежи оценить свои шансы на поступление в зарубежные вузы.

"Этот сайт поможет ученикам проверить уровень подготовки и соответствие требованиям. Многие вузы берут плату за прохождение отборочных испытаний. Сайт позволит избежать лишних расходов", – объяснил старшеклассник.

Еще девять учеников школы, где учится Айсултан, получили приглашения из зарубежных университетов. Руководство учебного заведения отмечает, что этому способствовали старание ребят и занятия в кружках дополнительного образования.

Важная информация для школьников и их родителей – даты проведения ЕНТ изменили в Казахстане.