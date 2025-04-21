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Наука и технологии

Школьники Алматы и Караганды вошли в топ-20 по игре роботов

Чемпионат школьной инженерии с участием казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 08:15 Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
В Хьюстоне команды Sana Team из алматинского БИЛ и Jeltoqsun из карагандинской школы "Мурагер" вошли в ТОП-20 по игре роботов среди 258 команд, сообщает Zakon.kz.

На престижном чемпионате школьной инженерии FIRST Championship 2025 в Хьюстоне, собравшем более 50 тыс. участников из 110 стран, казахстанская сборная добилась рекордных успехов во всех трех возрастных категориях, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Казахстан представляли семь команд.

"В отличие от чемпионата FIRST Global Challenge, где страну представляет одна команда, на FIRST Championship участвуют сразу несколько в разных возрастных категориях. Несмотря на участие всего в течение пяти лет, Казахстан уже составляет серьёзную конкуренцию странам с десятилетиями опыта", – отметил руководитель ОФ USTEM Foundation Асылбек Мурзахметов.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК


Также школьники из Алматы стали победителями конкурса NASA.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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