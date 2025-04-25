Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства РК по атомной энергии

У председателя Агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева появились два заместителя. Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Как следует из текста, опубликованного в Telegram-канале Акорды 25 апреля 2025 года, распоряжениями главы государства:

Жантикин Тимур Мифтахович назначен заместителем председателя Агентства РК по атомной энергии;

Махамбетов Асет Кенесбекович назначен заместителем председателя Агентства РК по атомной энергии.

Тимур Жантикин родился 7 марта 1954 года в Алматы. Окончил в 1976 году Новосибирский государственный университет (Физика и прикладная математика). Он – кандидат физико-математических наук, тема диссертации: "Мессбауэровская спектроскопия радиационного повреждения некоторых интерметаллидов и аморфных сплавов железа" (1987).

Фото: knpp.kz

Трудовую деятельность начинал с должности старшего лаборанта, инженера, младшего, старшего научного сотрудника Института ядерной физики Академии наук Казахстана (1976-1992). Также был начальником отдела, заместитель генерального директора Агентства по атомной энергии РК (1992-1995), гендиректором Агентства по атомной энергии при МН-АН РК (10.1995-03.1999), председателем Комитета по атомной энергии (Министерства науки и высшего образования, с 10.1999 – МЭИТ, с 12.2000 – МЭМР) РК (с 03.1999), председателем Комитета атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК (03.2010-07.05.2012), председателем Агентства РК по атомной энергии (22.05.2012-12.2013), зампредседателя Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий РК (12.2013-2014), зампредседателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК (2014-2016).

До нового назначения, с 2016 года, – гендиректор АО "Казахстанские атомные электрические станции".

Асет Махамбетов родился в 1991 году. В 2014 году окончил Университет штата Пенсильвания (The Pennsylvania State University), США, по специальности Ядерная инженерия (Nuclear Engineering).

Фото: ulba.kz

Трудовую деятельность начинал с должности стажера, оператора реактора, старшего оператора реактора, Исследовательский ядерный реактор Breazeale, центр "Radiation Science and Engineering Center" Университета штата Пенсильвания (The Pennsylvania State University), США (2012-2014). С марта по июнь 2015 – ассистент исследователя, частное учреждение "National Laboratory Astana" при Назарбаев Университет, Астана; с июня 2015 по февраль 2020 – менеджер Департамента проектов ядерно-топливного цикла, начальник Аналитического отдела по ядерным технологиям Департамента проектов атомной энергетики, начальник Аналитического управления проектов ядерно-топливного цикла и атомной энергетики, АО "НАК "Казатомпром"; с марта по август 2020 – замдиректора Департамента атомной энергетики и промышленности, Министерство энергетики РК; с ноября 2021 по апрель 2023 – консультант, главный менеджер по управлению проектом, начальник отдела атомной энергетики, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции"; с апреля 2023 по май 2024 – старший менеджер Департамента нефтегазовых, горнорудных и энергетических активов, руководитель сектора горнорудных активов Департамента энергетических и горнорудных активов, АО "Самрук-Қазына". С мая по август 2024 года – управляющий директор по ЯТЦ, АО "НАК "Казатомпром". С декабря 2019 года член Президентского молодежного кадрового резерва.

22 августа 2024 года избран в действующий состав совета директоров АО "Ульбинский металлургический завод".

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18 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии. Председателем нового агентства был назначен Алмасадам Саткалиев.