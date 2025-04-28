Токаев назначил еще одного зампредседателя Агентства РК по атомной энергии

У Алмасадама Саткалиева – председателя Агентства Казахстана по атомной энергии – появился еще один заместитель. Им стал Гумар Сергазин, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Сергазин Гумар Екпинович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды 28 апреля 2025 года.

Гумар Сергазин родился 20 июня 1986 года в Житикаре. Окончил Казахско-Американский университет (2008, специальность "Юрист"), Академию государственного управления при президенте РК (2013, магистр государственного и местного управления), Институт ядерного права МАГАТЭ (Австрия, 2015), Костанайский государственный институт им. А. Байтурсынова (2020, специальность "электроэнергетика").

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал в 2008 году и до 2011 года занимал различные должности (инспектор, консультант, главный инспектор, заместитель начальника операционного зала) в ГУ "Центр обслуживания населения Сарыаркинского района города Астаны". Также был юристом (заведующий юридическим сектором) отдела правового сопровождения кредитных проектов управления правового обеспечения корпоративного бизнеса Юридического департамента АО "БТА Банк" (2011); экспертом, главным экспертом управления жилищных отношений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (2011-2012); главным экспертом управления жилищных отношений Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства Регионального развития РК (2013-2014).

В 2014 году – руководитель управления внутреннего администрирования, руководитель юридического управления Комитета государственного энергетического надзора и контроля Министерства индустрии и новых технологий РК; в 2014-2016 – руководитель юридического управления Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК; в 2016-2017 – замдиректора Департамента информационных технологий и государственных услуг Министерства энергетики РК; в 2017-2023 – зампредседателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

С марта 2023 года и до нового назначения занимал должность директора Департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК.

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