В Шымкенте провели турнир по вольной борьбе, посвященный 80-летию Великой Победы
Соревнования прошли среди спортсменов 2008-2009 годов рождения. В турнире приняли участие 120 юных борцов, которые выявили сильнейших в десяти весовых категориях.
Двухдневный турнир прошел на высоком уровне. Молодые спортсмены продемонстрировали свое мастерство, волю к победе и спортивный характер. По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями, дипломами и денежными призами. Ученики Рысмахамбета Конысова оказали спонсорскую помощь соревнованию.
Этот турнир стал важной площадкой для обмена опытом, совершенствования мастерства молодых спортсменов, популяризации подвига наших предков в Великой Отечественной войне и дал новый импульс развитию вольной борьбы в регионе. Организаторы и спонсоры отметили намерение сделать этот турнир традиционным.