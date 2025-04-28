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События

В Шымкенте провели турнир по вольной борьбе, посвященный 80-летию Великой Победы

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 20:48 Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
27-28 апреля 2025 года в спортивном комплексе "Металлург" города Шымкента впервые состоялся городской турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 80-летию Великой Победы и памяти известного тренера, заслуженного деятеля спорта Рысмахамбета Конысова, сообщает Zakon.kz.

Соревнования прошли среди спортсменов 2008-2009 годов рождения. В турнире приняли участие 120 юных борцов, которые выявили сильнейших в десяти весовых категориях.

Двухдневный турнир прошел на высоком уровне. Молодые спортсмены продемонстрировали свое мастерство, волю к победе и спортивный характер. По итогам соревнований победители и призеры были награждены медалями, дипломами и денежными призами. Ученики Рысмахамбета Конысова оказали спонсорскую помощь соревнованию.

Этот турнир стал важной площадкой для обмена опытом, совершенствования мастерства молодых спортсменов, популяризации подвига наших предков в Великой Отечественной войне и дал новый импульс развитию вольной борьбы в регионе. Организаторы и спонсоры отметили намерение сделать этот турнир традиционным.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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