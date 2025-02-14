К 80-летию Победы: патриотический турнир по зимним видам спорта среди подростков прошел в Алматы

В Алматы состоялся городской турнир по зимним видам спорта среди воспитанников военно-патриотических клубов и классов движения "Жас сарбаз", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Участники продемонстрировали физическую подготовку, силу духа и командную работу, соревнуясь в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, подъеме туловища из положения лежа и лыжной гонке на 3 км.

Фото: Пресс-служба Алматинского гарнизона

"Основной целью соревнований стало повышение эффективности военно-патриотического воспитания молодежи, подготовка юношей и девушек к военной службе, а также популяризация здорового образа жизни. Турнир стал отличной площадкой для формирования навыков, необходимых будущим защитникам Отечества", – уверены в пресс-службе Алматинского гарнизона.

В соревнованиях приняли участие учащиеся школ и воспитанники военно-патриотических клубов Алматы в возрасте от 14 до 17 лет. Команды состояли из двух юношей и одной девушки, выступавших под руководством наставников. Также в отдельных дисциплинах могли соревноваться участники в индивидуальном зачете.

Фото: Пресс-служба Алматинского гарнизона

В командном зачете третье место заняла команда гимназии №97 (Ауэзовский район), второе место досталось команде КГУ ОШ №102 (Жетысуский район), а победителем турнира стала команда общеобразовательной школы №64 (Медеуский район).

В индивидуальных соревнованиях лучшие результаты показали: Егор Иванов (КГУ ОШ №102), ставший победителем в подтягивании на перекладине, Татьяна Польских (КГУ ОШ №102), занявшая первое место в многоборье, Мария Шек, ставшая второй в общем зачете, Игнат Зизин (КГУ ОШ №102), который занял второе место в индивидуальном зачете, и Альнур Нурали, замкнувший тройку призеров.

Фото: Пресс-служба Алматинского гарнизона

"Для меня зимние Игры стали серьезным испытанием! Я занимаюсь альпинизмом и скалолазанием, но за два месяца пришлось освоить беговые лыжи и стрельбу из профессиональной пневматической винтовки. Подтягивание стало моей сильной стороной – здесь я занял первое место, но на стрельбе переволновался, а в лыжной гонке пришлось выложиться на все 100%, чтобы не подвести команду", – поделился своими эмоциями юный спортсмен Егор Иванов.

Городской турнир по зимним видам спорта среди военно-патриотических клубов "Жас сарбаз" стал не только проверкой силы и выносливости участников, но и еще одним шагом в укреплении патриотического духа и подготовки молодежи к защите Родины, подытожили в пресс-службе Алматинского гарнизона.