#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
516.16
584.86
6.25
События

Жамбылская область укрепляет статус края тюльпанов: стартовал международный фестиваль

тюльпаны, лошади, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 20:16 Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В Жамбылской области стартовал международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" – "Наследие тюльпанов", сообщает Zakon.kz.

В первый день фестиваля прошла научно-практическая конференция, которая собрала ведущих ученых мира из Германии, Украины, Кыргызстана и Нидерландов. Участие приняли эксперты по биоразнообразию, специалисты в области ботаники, экологии и естественных наук, ученые Академии наук Республики Казахстан, а также представители ЮНЕСКО.

Модератором встречи выступил ректор Таразского международного инновационного института имени Ш. Муртазы Махметгали Сарыбеков.

Председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Нуртас Карипбаев отметил важность развития туризма для экономического роста региона.

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает важность проведения мероприятий высокого уровня для роста регионального туризма. Фестиваль тюльпанов можно уверенно отнести к числу таких значимых событий", – сказал он.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Руководитель отдела естественных наук, регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы и Республики Казахстан Елена Осипова подняла тему влияния науки на развитие туризма. По ее мнению, конференция стала площадкой для объединения научного сообщества, специалистов в области охраны наследия и биоразнообразия.

В своих докладах участники конференции отметили, что исторической родиной тюльпана Грейга – по праву считающегося Королем тюльпанов (он является родоначальником около 300 сортов культурных тюльпанов) – является хребет Сырдарьинский Каратау, а именно так называемый Малый Каратау, расположенный на территории Жамбылской области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Спикеры отметили, что ежегодные научные форумы, посвященные вопросам сохранения тюльпанов играют важную роль как мероприятия, объединяющие вокруг себя несколько направлений – это сохранение природно-ландшафтного, историко-культурного наследия и геонаследия.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По итогам конференции была принята резолюция. Участники предложили включить тюльпаны Грейга, Кауфмана и Регеля во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО с последующей организацией на территории Малого Каратау геопарка для сохранения уникального генофонда тюльпанов Казахстана.

Для гостей конференции организован экскурсионный тур по достопримечательностям области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Во второй день в Таласском районе в горах на территории этноаула состоятся концерт, научно-познавательные экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия. Планируются выставка флористических композиций и показ мод. Участники обряда қымызмұрындық смогут попробовать кумыс и познакомиться с традициями его приготовления.

При участии 100 ремесленников области изготовлен огромный войлочный ковер площадью 200 квадратных метров с орнаментом тюльпана. Он будет зарегистрирован в Казахстанской книге рекордов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Дожди с грозами и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 3 мая
События
19:41, Сегодня
Дожди с грозами и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на 3 мая
Кошку, просидевшую сутки на дереве, спасли в Актобе
События
18:54, Сегодня
Кошку, просидевшую сутки на дереве, спасли в Актобе
Жара и грозы сохранятся в Алматы: прогноз погоды на неделю
События
17:56, Сегодня
Жара и грозы сохранятся в Алматы: прогноз погоды на неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: