Жамбылская область укрепляет статус края тюльпанов: стартовал международный фестиваль

В Жамбылской области стартовал международный фестиваль "Қызғалдақ мұра" – "Наследие тюльпанов", сообщает Zakon.kz.

В первый день фестиваля прошла научно-практическая конференция, которая собрала ведущих ученых мира из Германии, Украины, Кыргызстана и Нидерландов. Участие приняли эксперты по биоразнообразию, специалисты в области ботаники, экологии и естественных наук, ученые Академии наук Республики Казахстан, а также представители ЮНЕСКО.

Модератором встречи выступил ректор Таразского международного инновационного института имени Ш. Муртазы Махметгали Сарыбеков.

Председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Нуртас Карипбаев отметил важность развития туризма для экономического роста региона.

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает важность проведения мероприятий высокого уровня для роста регионального туризма. Фестиваль тюльпанов можно уверенно отнести к числу таких значимых событий", – сказал он.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Руководитель отдела естественных наук, регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы и Республики Казахстан Елена Осипова подняла тему влияния науки на развитие туризма. По ее мнению, конференция стала площадкой для объединения научного сообщества, специалистов в области охраны наследия и биоразнообразия.

В своих докладах участники конференции отметили, что исторической родиной тюльпана Грейга – по праву считающегося Королем тюльпанов (он является родоначальником около 300 сортов культурных тюльпанов) – является хребет Сырдарьинский Каратау, а именно так называемый Малый Каратау, расположенный на территории Жамбылской области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Спикеры отметили, что ежегодные научные форумы, посвященные вопросам сохранения тюльпанов играют важную роль как мероприятия, объединяющие вокруг себя несколько направлений – это сохранение природно-ландшафтного, историко-культурного наследия и геонаследия.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По итогам конференции была принята резолюция. Участники предложили включить тюльпаны Грейга, Кауфмана и Регеля во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО с последующей организацией на территории Малого Каратау геопарка для сохранения уникального генофонда тюльпанов Казахстана.

Для гостей конференции организован экскурсионный тур по достопримечательностям области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Во второй день в Таласском районе в горах на территории этноаула состоятся концерт, научно-познавательные экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия. Планируются выставка флористических композиций и показ мод. Участники обряда қымызмұрындық смогут попробовать кумыс и познакомиться с традициями его приготовления.

При участии 100 ремесленников области изготовлен огромный войлочный ковер площадью 200 квадратных метров с орнаментом тюльпана. Он будет зарегистрирован в Казахстанской книге рекордов.