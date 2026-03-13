Шесть килограммов марихуаны прятал у себя дома молодой житель ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейские изъяли у 24-летнего жителя района Самар более 6 килограммов высушенной марихуаны и партию гашиша, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Yk.kz 13 марта 2026 года, при обыске его дома и прилегающих построек оперативники обнаружили приспособления для употребления запрещенных веществ, свертки и металлические емкости с наслоениями, а также капроновый мешок с растительной массой.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, изъятое является высушенной марихуаной общим весом более 6 кг и гашишем весом 17 граммов.

"Проводится досудебное расследование. Полиция ВКО предупреждает: хранение и употребление наркотиков представляют серьезную опасность для здоровья и жизни, а также строго наказуемы по закону", – говорится в сообщении.





