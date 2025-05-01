Акмолинцы масштабно отметили День единства народа Казахстана

Сотни мероприятий, яркие концерты, фестивали, хореографические шоу и встречи объединили жителей и гостей Акмолинской области в праздник дружбы и согласия.

Центром празднования стал Кокшетау – 1 мая площадь Абылай хана наполнилась этническими напевами, казахстанскими флагами и атмосферой единства, собравшей акмолинцев.

Праздник собрал тысячи жителей и гостей города, став наглядным отражением того, как культура различных этносов сливается в единое целое. С поздравительным словом выступил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев, подчеркнув значение мира и согласия в развитии государства.

"Укрепление межэтнического согласия и стабильности было и всегда будет одним из главных направлений нашей государственной политики. Исторически сложилось, что наша область – один из самых полиэтничных регионов нашей Родины. За многие годы объединились наши судьбы, мы стали единым целым. Благодаря этому мы смогли пройти через трудности, добились определенных успехов", — отметил в своем поздравительном выступлении чиновник.

Ярким моментом праздника стал легкоатлетический пробег участников спортивных соревнований "Бірлік", которые прошли по площади под аплодисменты зрителей. В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений, студенты, школьники и активисты. Их дружное присутствие стало свидетельством реального взаимного уважения и согласия.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Особое внимание было уделено чествованию людей, внесших вклад в укрепление единства. Один из награжденных — ветеран Ассамблеи народа Казахстана по Акмолинской области Мейрамбек Кииков – выразил глубокую благодарность.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Эта награда – большая ответственность. Благодарен за признание. Продвижение казахского языка, сохранение мира и согласия – это наш гражданский долг", – сказал он с волнением.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Праздничное настроение поддерживали творческие коллективы и народные ансамбли, среди которых "Гәкку", "Көкшетау", "Сувенир" и "Қазына". Их выступления продемонстрировали богатство и многообразие культур, этносов, проживающих в Казахстане.

"Этот праздник не только про музыку и танцы, он про настоящее тепло между людьми. У каждого этноса есть возможность показать себя, и все это встречается с уважением. Вот она – настоящая дружба", – поделился впечатлениями один из гостей.

Особое значение нынешнему празднику придаёт то, что он совпал с 30-летием Ассамблеи народа Казахстана. Присутствующие вновь убедились: эта структура остается важным институтом сохранения мира и согласия в стране.

В рамках праздничной программы по всему региону прошло порядка 500 мероприятий – расширенные книжные выставки, литературные часы, открытые уроки, круглые столы, лекции, конкурсы эссе на тему единства и дружбы. Все они направлены на воспитание у молодежи уважения к культурному многообразию и укрепление межэтнических связей.

Также 1 мая во Дворце культуры "Көкшетау" состоялся торжественный концерт "Ел бірлігі – асыл қасиет", посвященный празднику. Одним из ключевых событий стал II Республиканский хореографический фестиваль "Би – рух тынысы", участие в котором подтвердили ансамбли из Астаны, а также из Северо-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Абайской, Актюбинской областей и области Улытау.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Продолжением праздника стало музыкальное событие "Оркестрлер түні", в котором выступит оркестр казахских народных инструментов имени Кенжебека Кумисбекова, симфонический и эстрадно-духовой оркестры Акмолинской областной филармонии. Концерт собрал ценителей музыки и подарил зрителям незабываемую атмосферу духовного единства.

В завершение все артисты вышли на сцену и исполнили песню "Қазақстан – алтын ұям, бесігім". Под голубым флагом страны представители разных этносов спели в унисон, выражая любовь к Родине и веру в общее будущее.

В атмосфере взаимопонимания и культурного многообразия жители региона не просто отметили важную дату, а показали: сила Казахстана – в единстве его народа, где каждый чувствует себя частью большого и общего дома.

К слову, сегодня в Акмолинской области действуют 48 этнокультурных центров, объединяющих представителей около 100 национальностей. Их деятельность направлена на укрепление межнационального согласия и развитие общей гражданской идентичности.