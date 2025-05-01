Марафон "Бірлік": закон и порядок – гарант межэтнического согласия

Граждане Казахстана, независимо от этнической принадлежности или конфессии, равны перед законом и обладают одинаковыми правами. Каждый гражданин обязан неукоснительно выполнять свои обязанности перед законом.

Принципы закона и порядка, продвигаемые главой государства Касым-Жомартом Токаевым, направлены не только на защиту прав отдельных граждан, но и на сохранение единства и согласия многонационального народа Казахстана.

Сегодня, 1 мая, в День единства народа Казахстана, в Шымкенте прошел марафон "Бірлік". На мероприятии начальник Управления прокуратуры города Шымкента Бакытжан Байгазиев подчеркнул значимость подобных инициатив для укрепления единства народа.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Марафон был приурочен к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Эта масштабная спортивная акция, одновременно прошедшая по всей стране, объединила жителей разных регионов вокруг общей идеи.

Мероприятие организовали в дендропарке имени Асанбая Аскарова, собрав здесь с раннего утра тысячи участников.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В марафоне участвовали жители и гости Шымкента, пенсионеры, школьники, студенты, спортсмены, молодые матери и дети. Более 1500 человек зарегистрировались к 7 утра и пробежали по центральным паркам и специально обозначенным улицам.

Это событие свидетельствует о растущем интересе горожан к здоровому образу жизни.

Руководитель Управления физической культуры и спорта Шымкента Маратбек Мыктыбеков отметил, что в последние годы интерес к спорту среди жителей значительно вырос. По его словам, в городе открыты новые велодорожки и пешеходные зоны, созданы условия для ежедневных занятий спортом. Кроме того, с 6 до 9 утра в парках проводятся бесплатные тренировки, которые регулярно посещают сотни горожан.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Он также подчеркнул, что марафон имеет не только спортивное, но и социальное значение, укрепляя единство и согласие в обществе.

"Сегодняшний марафон – это особое событие, пропагандирующее единство и согласие народа Казахстана. Мы планируем проводить такие марафоны на постоянной основе. Сейчас в Шымкенте ежегодно организуют два марафона и два веломарафона. В будущем мы намерены проводить массовые спортивные мероприятия ежемесячно", – заявил он.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

По его словам, осенний Шымкентский марафон, в котором участвуют более 5 тысяч любителей и профессионалов, включая иностранных спортсменов, является одним из крупнейших спортивных событий города. Акимат работает над повышением статуса марафона до международного уровня.