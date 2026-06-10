Похищение невест против воли не имеет отношения к казахским традициям – омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Артур Ластаев зявил, что Казахстан является светским государством, в котором каждый обязан неукоснительно соблюдать требования закона, сообщает Zakon.kz.

В ходе круглого стола в Мажилисе Парламента, посвященного вопросам противодействия сталкингу и похищению невест, была затронута важная правовая и общественная проблема.

Артур Ластаев подчеркнул, что в стране последовательно усиливается работа по недопущению подобных правонарушений, а также проводится системное правовое разъяснение.

Омбудсмен напомнил, что осенью прошлого года вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за похищение невест. Данная тема поднимается с 2023 года и находится в центре внимания правозащитной и экспертной деятельности.

По его словам, любые похищения человека не могут рассматриваться как допустимые или исключительные.

"Любое похищение человека является грубейшим нарушением Закона. Данное противоправное деяние не подлежит никаким исключениям или оправданиям, будь то ссылки на культуру, национальные традиции, семейные или любые жизненные обстоятельства", – говорится в публикации омбудсмена в соцсетях.

Как отметил Ластаев, в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан, похищение человека наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. При этом он подчеркнул, что данное преступление не имеет отношения ни к национальным традициям, ни к обычному праву.

Кроме того, он указал, что совершеннолетние граждане, принимающие решение о создании семьи, могут зарегистрировать свои отношения в установленном государством порядке.

Вместе с тем он подчеркнул, что похищение человека не имеет отношения к традициям или обычному праву казахского народа. Кроме того, омбудсмен сослался на положения Конституции Республики Казахстан.

"Понятие брака закреплено в новой Конституции Республики Казахстан как "добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом". Иное толкование этой нормы полностью исключено", – отметил он.

Итоги данной дискуссии Артур Ластаев также опубликовал в социальной сети Facebook, где еще раз призвал граждан Республики Казахстан строго соблюдать Конституцию и другие законы страны, подчеркивая важность верховенства права.