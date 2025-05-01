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События

Концерты, флешмобы, забег и тысячи улыбок: в Алматы ярко отметили День единства народа Казахстана

праздник в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 15:12 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы масштабно отпраздновали День единства народа Казахстана, приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Праздничная программа прошла под девизом "Бірлігі жарасқан Алматы".

Центральное мероприятие прошло на площади имени Абая перед Дворцом Республики и собрало тысячи горожан и гостей города. Одним из ключевых событий дня стал концерт, который начался с 11:00 и продлится до 21:00. На праздновании присутствовал аким города Ерболат Досаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Атмосферу на сцене создали звезды казахстанской эстрады – дуэт L Duo, пианист Ratovich, группы "Дервиши" и Made in KZ и другие. Хедлайнерами концерта стали народная артистка РК Роза Рымбаева и группа Ay Yola из Башкортостана.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Праздничные события прошли и в районах Алматы: этнокультурные объединения порадовали гостей народными танцами, песнями и гастрономическими угощениями. Также в течение дня в городе прошли ярмарки, спортивные турниры, концерты во дворах и экологические акции.

Символом сплоченности стал "забег единства" в Парке первого президента, в котором приняли участие около 300 человек – от школьников до пенсионеров. А на площади Абая одной из ярких точек притяжения стала фотовыставка "Единство народа в фокусе", посвященная истории Ассамблеи народа Казахстана.

Как прокомментировал Всеволод Лукашев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана города Алматы:

"День единства – это напоминание о нашей главной силе – разнообразии культур, которое объединяет всех нас. Алматы по праву считается городом межэтнического согласия и дружбы. В юбилейный для АНК год мы продолжим работать над тем, чтобы каждый житель чувствовал себя частью большого, сплоченного общества, где ценят культуру, традиции и взаимоуважение".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Председатель республиканского культурного центра уйгуров Казахстана Абдулхалил Долкунтай подчеркнул:

"Для нас этот день – не просто праздник, а символ общей истории и общей судьбы. Мы гордимся тем, что живем в стране, где каждый народ может сохранять свои традиции и вносить вклад в общее развитие. Такие мероприятия показывают, как важны взаимопонимание, диалог и культурное разнообразие для будущего Казахстана".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вечером на концерте на площади Абая ожидается выступление таких казахстанских исполнителей, как Айкын Толепберген, Беркут, группа "Марсель" и других.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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