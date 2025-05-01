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События

Жители Приуралья приняли участие в забеге ко Дню единства в Западно-Казахстанской области

забег, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 14:28 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
1 мая в День единства народа Казахстана в городе Уральске прошел республиканский забег "Бірлік жүгірісі-2025", приуроченный к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, под девизом "30 лет единства – 30 лет Ассамблее".
"Цель забега – объединить все этносы Казахстана в едином стремлении к здоровой и сплоченной нации", – заявили организаторы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Данный беговой марафон одновременно объединил 20 регионов нашей страны.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Сам забег был организован во всеми любимом Парке культуры и отдыха нашего города. Участниками марафона стали горожане разных возрастов и национальностей – от профессиональных спортсменов до любителей активного образа жизни.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Забег прошел сразу на нескольких дистанциях, чтобы каждый мог выбрать подходящий формат участия. Для самых юных участников был организован детский забег на 500 м, а также 3 км – дистанция для массового забега.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники отметили, что такие мероприятия укрепляют единство, вдохновляют на новые достижения и станут доброй традицией нашего региона.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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