Жители Приуралья приняли участие в забеге ко Дню единства в Западно-Казахстанской области
"Цель забега – объединить все этносы Казахстана в едином стремлении к здоровой и сплоченной нации", – заявили организаторы.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Данный беговой марафон одновременно объединил 20 регионов нашей страны.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Сам забег был организован во всеми любимом Парке культуры и отдыха нашего города. Участниками марафона стали горожане разных возрастов и национальностей – от профессиональных спортсменов до любителей активного образа жизни.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Забег прошел сразу на нескольких дистанциях, чтобы каждый мог выбрать подходящий формат участия. Для самых юных участников был организован детский забег на 500 м, а также 3 км – дистанция для массового забега.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Участники отметили, что такие мероприятия укрепляют единство, вдохновляют на новые достижения и станут доброй традицией нашего региона.