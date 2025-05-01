В Туркестанской области в забеге "Бірлік жарысы" приняли участие более шести тысяч человек

В честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и Дня единства народа Казахстана, отмечаемого 1 мая, в Туркестане прошел массовый забег "Бірлік жарысы".

В соревновании, прошедшем в областном центре, приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, жители города, представители этносов и более 2000 любителей спорта. Забег стартовал в парке "Денсаулық" и завершился у Дома дружбы, дистанция составила 6,2 километра.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Сегодняшнее мероприятие прошло одновременно во всех регионах области и в целом охватило более 6 тысяч участников из 17 районов и городов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Основная цель мероприятия – укрепление единства, дружбы и согласия между представителями различных этносов, проживающих в Казахстане, а также пропаганда здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Участники соревнования были распределены по нескольким категориям в зависимости от возраста: мужчины и женщины соревновались в группах 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет и 50 лет и старше.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В завершение торжественного мероприятия аким области Нуралхан Көшеров вручил победителям специальные дипломы и медали.