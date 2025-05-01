В Алматы приготовили лагман длиной 1704 метра, установив страновой рекорд

В День единства народа Казахстана в Жетысуском районе Алматы прошло уникальное мероприятие, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе акимата города, в специализированной детско-юношеской спортивной школе №4 в микрорайоне Айнабулак приготовлен самый длинный лагман в истории страны – 1704 метра, и данный факт официально зарегистрирован в Книге рекордов Казахстана.

Фото: акимат Алматы

"Это достижение стало не просто гастрономическим событием, а настоящим символом единства и согласия в многонациональном обществе. Из 19 килограммов муки было замешено тесто, а усилиями более 50 участников – поваров и жителей района – блюдо приготовили всего за два часа. Представители разных этносов работали бок о бок, чтобы продемонстрировать дух единства за общим казахстанским дастарханом", – говорится в сообщении.

Официальный представитель Книги рекордов Казахстана Бахытжан Сабитулы отметил: "Сколько бы метров ни составил лагман – рекорд установлен, ведь подобное мероприятие проводится в нашей стране впервые. Мы фиксируем не только длину лапши, но и прочность межнациональных связей".

Фото: акимат Алматы

В этот день за одним столом собрались казахи, уйгуры, узбеки, дунгане, корейцы и представители других национальностей. Кто-то месил тесто, кто-то его раскатывал. Это стало настоящим праздником для присутствующих, где каждый чувствовал себя частью большой дружной семьи.

"Перед участниками стояла непростая задача – сделать так, чтобы тесто не порвалось. Несмотря на сложности, наши повара прекрасно с нею справились", – отметила председатель Совета матерей Жетысуского района города Алматы Рахима Омарова.

Своими впечатлениями поделилась одна из участниц кулинарного мероприятия Зухра Измасова. Она призналась, что состязание было из нелегких: "Немного тяжело, слишком длинный лагман, но чем сложнее задача, тем она интереснее".

Председатель Совета ветеранов Жетысуского района Тамара Шакирова в свою очередь подчеркнула, что мероприятие проходит в Год рабочих профессий.

"В Жетысуском районе сконцентрировано очень много заведений общепита. Сегодня была показана работа поваров восточной кухни. Сотворить такую красоту под силу не каждому. Нужно по достоинству ценить рабочие специальности", – добавила она.

Мероприятие было организовано жителями и этнокультурными центрами Жетысуского района в честь Дня единства народа Казахстана. Лагман стал не просто вкусным блюдом – он превратился в символ общей культурной памяти, традиций, истории и будущего, отметили в акимате Жетысуского района.