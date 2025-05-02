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События

Валюту на 2,1 млрд тенге пытались незаконно провезти через госграницу

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:20 Фото: unsplash
176 попыток незаконно провезти валюту на сумму свыше 2,1 млрд тенге через госграницу пресекли пограничники Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 мая 2025 года рассказали в Комитете национальной безопасности РК (КНБ), подводя итоги деятельности в апреле.

В апреле 2025 года в рамках охраны государственной границы привлекли к ответственности 4323 нарушителя законодательства РК, из которых 3565 иностранных граждан.

Предотвращено 1455 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

  • наркотических средств – 37 фактов;
  • оружия, боеприпасов – 92 факта;
  • ГСМ – 357 фактов;
  • товаров народного потребления – 793 факта на общую сумму более 3 млрд тенге;
  • валюты – 176 фактов на общую сумму свыше 2,1 млрд тенге.

В акватории Каспия пресечено 90 фактов браконьерства, в естественную среду обитания выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 1 млрд 900 млн тенге.

14 апреля 2025 года в КНБ рассказали о приговоре жителям Каскелена, которые пытались создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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