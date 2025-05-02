Валюту на 2,1 млрд тенге пытались незаконно провезти через госграницу

176 попыток незаконно провезти валюту на сумму свыше 2,1 млрд тенге через госграницу пресекли пограничники Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 мая 2025 года рассказали в Комитете национальной безопасности РК (КНБ), подводя итоги деятельности в апреле.

В апреле 2025 года в рамках охраны государственной границы привлекли к ответственности 4323 нарушителя законодательства РК, из которых 3565 иностранных граждан.

Предотвращено 1455 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:

наркотических средств – 37 фактов;

оружия, боеприпасов – 92 факта;

ГСМ – 357 фактов;

товаров народного потребления – 793 факта на общую сумму более 3 млрд тенге;

валюты – 176 фактов на общую сумму свыше 2,1 млрд тенге.

В акватории Каспия пресечено 90 фактов браконьерства, в естественную среду обитания выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять голов каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 1 млрд 900 млн тенге.

14 апреля 2025 года в КНБ рассказали о приговоре жителям Каскелена, которые пытались создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане.