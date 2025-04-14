КНБ пресек создание террористической группы в Каскелене

Террористическую группу для совершения терактов в Казахстане пытались создать в Каскелене. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы Комитета национальной безопасности (КНБ) за 14 апреля 2025 года.

В ведомстве уточнили, что одного из жителей Каскелена осудили к 9 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и вербовку лиц для организации террористической деятельности.

"Фигурант планировал создать террористическую группу в интересах совершения терактов в Казахстане", – добавили в КНБ.

С этой целью, продолжили специалисты, он насаждал идеологию терроризма другим верующим лицам и пытался их вербовать.

Кроме того, за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы один из жителей Актюбинской области.

"Он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. При обыске у него обнаружено 2 автомата, 8 пистолетов, 8 ружей, 3 обреза, 6 раций с гарнитурой скрытого ношения, 3 дымовые шашки, 1 светошумовая граната и 581 патрон". Пресс-служба КНБ РК

Далее сказано, что всего с начала 2025 года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 34 лица, в том числе два иностранных гражданина.

Они признаны виновными в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, вербовке, создании и участии в деятельности террористических, экстремистских групп и организаций.

В отношении еще 23 человек расследование продолжается.

27 марта 2025 года в КНБ заявили, что пресекли контрабанду оружия из соседней страны с использованием хитроумных схем.