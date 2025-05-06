Военный парад в Астане: какие дороги перекроют 7 мая

7 мая в Астане пройдет парад в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 7 мая на ряде улиц введут временные ограничения, сообщает Zakon.kz.

По информации сайта столичного акимата:

с 6:30 до 8:00 утра по маршруту улица А-334 – проспект Ақжол – проспект Р. Қошкарбаева – улица Аманжолова, по улице Аманжолова от проспекта Р. Қошкарбаева до улицы Ж. Нәжімеденова – при подвозе личного состава.

с 5:00 до 14:00 часов – стоянка перед музыкально-драматическим театром им. К. Қуанышпаева и по улице К. Қуанышпаева от улицы А. Байтұрсынова по улице Ж. Нәжімеденова; правая сторона улицы Нұрмаганбетова от улицы А. Байтұрсынова по улице Ж. Нәжімеденова – стоянка для автобусов подвоза личного состава.

с 5:00 до 14:00 по улице Панфилова (от проспекта Тәуелсіздік до улицы Нұрмаганбетова) и по улице Нұрмаганбетова (от улицы Панфилова до улицы Райымбек Батыра) – стоянка для большегрузных тралов для погрузки после торжественного прохождения.

Дополнительно с 5:00 до 13:00 перекроют проспект Тәуелсіздік (от Момышұлы до Панфилова), а также ограничат движение на улицах Ақыртас, Қалдаякова и Қошқарбаева – там будет временно размещена техника.

Вместе с тем с 7:00 до 14:00 часов на территории парковки Astana Music Hall (Кувшин) по проспекту Б. Момышұлы, 1, будут введены временные ограничения.

Завершится день возвращением военных : с 12:30 до 14:00 часов техника и автобусы проедут по маршруту улица Панфилова – улица Нұрмаганбетова – проспект Қошкарбаева – проспект Ақжол – улица А-334 обратно в пункт дислокации.

"Вместе с тем возможны ограничения для пешеходов: проход по некоторым пешеходным переходам может быть закрыт или перенаправлен. Жителям и гостям города советуют следовать указателям и временным знакам", – отметили в акимате Астаны.

Для обеспечения безопасного проезда военной техники в местах проведения парада на некоторых участках будут повернуты верхние части консолей светофорных объектов. Проход и проезд на этих участках возобновят по окончании всех мероприятий.

Кроме того, 7 мая изменят схему движения следующих автобусных маршрутов: №3, 4, 4А, 14, 15, 15А, 19, 21, 29, 29А, 30, 32, 40, 43, 47, 50, 51, 55А, 55Б, 56, 57, 58, 61, 62, 66, 84, 121, 502, 504.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией на официальной странице City Transportation Systems в Instagram – @cts_kz.

Военный парад, приуроченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы, пройдет на площади Независимости у монумента "Қазақ елі". Где его можно посмотреть, читайте здесь.