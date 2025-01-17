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Общество

Названа дата военного парада к 80-летию Победы, который пройдет в Астане

Названа дата военного парада к 80-летию Победы, который пройдет в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 16:10 Фото: akorda.kz
Стало известно, когда в Астане пройдет военный парад к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства РК от 31 декабря 2024 года утвержден План мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году "Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі".

"7 мая 2025 года – военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. Концепт: мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнет память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана", – следует из документа.

Согласно плану мероприятий, 9 мая пройдет церемония возложения венков и цветов к монументам защитников Отечества:

  • к монументу "Отан қорғаушылар" в Астане с участием руководства страны (с звуковым и музыкальным сопровождением, выделением оркестров, Почетного караула, личного состава столичного гарнизона);
  • на памятниках, монументах, братских могилах и местах захоронения в регионах;
  • к монументам, памятникам, братским могилам и местам захоронения за рубежом.

В День Победы также запланирован праздничный салют на центральных площадях в регионах.

Отметим, что военные парады в Казахстане не проводились с 2020 года.

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Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве
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3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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