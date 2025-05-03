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События

Студенты и педагоги из Костаная поддержали республиканский экочеллендж

посадка сосен, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 20:42 Фото: gov.kz
3 мая коллектив Baitursynuly University вышел на субботник, поддержав республиканскую акцию "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Возле главного корпуса Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы студенты, педагоги, деканы, проректоры и ректор вуза Сейтбек Куанышбаев вместе высадили деревья – саженцы сосен.

"Таким образом наш вуз поддержал республиканский экочеллендж, который проходит между вузами страны. Студенты КРУ приняли вызов от Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева. И с радостью бросаем наш эковызов Восточно-Казахстанскому университету имени С. Аманжолова. Давайте вместе делать наш Казахстан чище и зеленее!" – заявили представители университета.

Фото: gov.kz

Ранее Kozybayev University поддержал акцию "Таза Қазақстан" в День единства народа.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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