Студенты и педагоги из Костаная поддержали республиканский экочеллендж
Фото: gov.kz
3 мая коллектив Baitursynuly University вышел на субботник, поддержав республиканскую акцию "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.
Возле главного корпуса Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы студенты, педагоги, деканы, проректоры и ректор вуза Сейтбек Куанышбаев вместе высадили деревья – саженцы сосен.
"Таким образом наш вуз поддержал республиканский экочеллендж, который проходит между вузами страны. Студенты КРУ приняли вызов от Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева. И с радостью бросаем наш эковызов Восточно-Казахстанскому университету имени С. Аманжолова. Давайте вместе делать наш Казахстан чище и зеленее!" – заявили представители университета.
Фото: gov.kz
Ранее Kozybayev University поддержал акцию "Таза Қазақстан" в День единства народа.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript