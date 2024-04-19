Более 5000 студентов организовали экочеллендж в Астане

В столице продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Сегодня, 19 апреля, свыше 5000 студентов Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина поддержали масштабную экоакцию и вышли на уборку города.

"Решение проблемы очистки окружающей среды полезно для всех нас, так как чистый воздух улучшает здоровье и благополучие граждан. В настоящее время участие молодого поколения в субботниках должно быть основой развития, которое сделает города более привлекательными для жизни и работы. Вполне закономерно, что студенты университета, носящего имя выдающегося государственного деятеля Сакена Сейфуллина, которому в этом году исполняется 130 лет, вносят свой вклад в благоустройство улицы имени Сейфуллина", – сказал ректор КазАТИУ Канат Тиреуов.





Отметим, что мероприятие началось с челленджа, в котором приняли участие студенты университета. Так, студенты Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина передали эстафету Евразийскому национальному университету им. Л.Н. Гумилева.





Как отметили организаторы, экочеллендж продолжится и охватит студентов всех 15 вузов Астаны.

"Сегодня мы провели мероприятие в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" и хотим призвать всех поддерживать чистоту нашего города, ведь от этого зависит наше здоровье. Мы поддерживаем главу государства в стремлении сделать нашу страну более привлекательной. Сегодня мы очистили территорию нашего университета и близлежащие к нему скверы и парки, а также провели очистку улиц Бейбитшилик, Алии Молдагуловой и проспекта Женис. Мы взяли с собой все необходимое: грабли, лопаты и метлы. Хочется отметить, что сегодняшнюю акцию поддержало очень много студентов нашего вуза", – рассказал студент 3-го курса земельного факультета Санжар Базарбеков.





В заключении он отметил, что если каждый будет начинать с себя, соблюдать чистоту и порядок в столице, то она станет еще красивее и будет привлекать еще больше туристов.





Отметим, масштабная экоакция в Астане продолжается. Она продлится пять недель, каждая из которых посвящена определенной тематике. Текущая неделя проходит под названием "Киелі мекен".

Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая – "Өнегелі ұрпақ", который будет посвящен уборке и благоустройству дворов, где проживают ветераны, и территорий домов престарелых.



В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

