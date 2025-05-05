Лицеист из Мангистауской области стал сильнейшим лингвистом Азиатско-Тихоокеанского региона

Ученик специализированного IT-лицея Рамазан Бутантаев продемонстрировал выдающийся результат и стал абсолютным победителем Азиатско-Тихоокеанской лингвистической олимпиады APLO-2025, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства просвещения Казахстана, это престижное интеллектуальное соревнование, объединившее около 500 талантливых школьников из 12 государств. А Рамазан Бутантаев из Мангистауской области опередил сильнейших участников региона и завоевал золотую медаль.

В целом сборная Казахстана показала рекордный результат за всю историю участия в лингвистических олимпиадах, завоевав пять медалей и три почетные грамоты.

Тренер сборной команды РК по лингвистике – Аида Давлетова. Она победительница международных и республиканских олимпиад по лингвистике и географии, студентка второго курса Университета Тюбингена Эберхард Карлс.

Старшеклассницы Назарбаев интеллектуальной школы Аружан Жумабаева и Мерей Токтарбек разработали проект, который может помочь в очистке Каспийского моря от нефтяных разливов.