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Наука и технологии

Ученицы НИШ разработали проект по очистке Каспийского моря

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 08:50 Фото: akorda.kz
Старшеклассницы Назарбаевской интеллектуальной школы Аружан Жумабаева и Мерей Токтарбек разработали проект, который может помочь в очистке Каспийского моря от нефтяных разливов, сообщает Zakon.kz.

Их инновационная технология под названием PolyGraph вошла в топ-100 международного конкурса Blue Ocean Student Entrepreneur Competition 2025. Это крупнейшее в мире предпринимательское соревнование для школьников, в котором приняли участие 13 тыс. учащихся из 163 стран.

По словам школьниц, с 2023 года они изучали способы удаления нефти из воды. В результате они разработали полимерный наноматериал, способный избирательно отделять нефть от воды. Во время эксперимента оказалось, что вода не проходит через материал и остается на его поверхности, в то время как масло легко проходит через мембрану.

Сейчас проект Аружан и Мерей участвует в номинации People’s Choice Award, где победителя выбирают с помощью открытого голосования.

Фото: blueoceancompetition

Результаты станут известны 8 мая.

1 мая 2025 года в Абу-Даби состоялась встреча председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с генеральным директором AD Ports Group Мохаммедом Аль Шамиси, где стороны обсудили строительство контейнерных судов для Каспийского моря.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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