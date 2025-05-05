Нацбанк выпускает коллекционные монеты "ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 ЖЫЛ" к 80-летию Победы

Национальный банк Казахстана объявил о выпуске коллекционных монет "ҰЛЫ ЖЕҢІС. 80 ЖЫЛ" из серии "Выдающиеся события и люди".

Выпуск монет приурочен к 80-летию Победы и посвящен памяти о героизме и самоотверженности защитников Отечества. Цель выпуска – увековечить историческую память и способствовать воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

На монетах изображен Вечный огонь как символ памяти о павших героях. Орнамент на числе "80" выполнен в виде ленты Победы и отражает элементы государственного флага Республики Казахстан.

Выпуск представлен двумя видами монет:

серебряная монета номиналом 1 000 тенге из серебра 925-й пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с цветной печатью, качеством изготовления "proof" и тиражом 2 000 экземпляров;

биколорная монета номиналом 200 тенге из сплавов нибрасс/нейзильбер, массой 7,5 грамма, диаметром 26 мм, качеством изготовления "uncirculated", тиражом 10 миллионов экземпляров.

Биколорные монеты предназначены для свободного обращения на территории Казахстана и будут использоваться наравне с другими циркуляционными монетами. Все коллекционные монеты обязательны к приему на всей территории страны по нарицательной стоимости для всех видов платежей, а также при зачислении на банковские счета и для обмена во всех банках.

Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Информация о начале продаж будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального банка Казахстана.