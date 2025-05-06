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События

Важный нюанс при ввозе электромобиля напомнили казахстанцам

электромобиль на зарядке, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 15:06 Фото: pexels
Гражданину Казахстана, имеющему постоянное место жительства в РК, разрешено ввезти один электромобиль для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов, сообщает Zakon.kz.

Об этом напомнили 6 мая 2025 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

"Это предусмотрено пунктом 9 приложения 3 к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования". Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющих личность гражданина РК, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС), и собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется", – сообщили в ДГД.

На гражданина, оформившего электромобиль, налагаются ограничения в виде запрета на передачу прав владения, пользования, распоряжения электромобилем людям, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в России, в течение 3 лет с момента таможенной очистки.

В начале 2025 года в Казахстане анонсировали запуск программы по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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