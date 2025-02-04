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Технологии

В Казахстане инициируют программу по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:01 Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев анонсировал запуск программы по развитию рынка электромобилей и беспилотного транспорта, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства 4 февраля 2025 года он предложил разработать программу по поддержке электромобилей и внедрению беспилотных технологий.

Она включает в себя развитие инфраструктуры для машин с электрическим двигателем, а также стимулы для их приобретения. Например, скидки на парковку и использование полос для общественного транспорта.

"Для беспилотного транспорта предусмотрен запуск регуляторной песочницы, в рамках которой будут приняты НПА, выбраны тестовые площадки для пилотного запуска и тестирование технологий совместно с международными партнерами (Waymo (Google), Tesla, Baidu, Mobileye, Yandex, Huawei)", – сказал Мадиев.

Он пояснил, что это позволит привлечь иностранные инвестиции в исследования, инфраструктуру и производство компонентов для автономных автомобилей. К примеру, в ОАЭ регуляторная песочница позволила компаниям WeRide и Cruise тестировать беспилотные такси в Дубае, что ускорило локальную цифровизацию транспорта.

"Также это будет способствовать развитию локальных стартапов в сфере беспилотных технологий. В результате реализации озвученных инициатив Казахстан укрепит статус регионального технологического хаба", – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стало в 1,6 раза больше электромобилей. 

Бауыржан Муканов
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