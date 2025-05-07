Токаев: Повышение обороноспособности – наша приоритетная задача

Выступая 7 мая 2025 года на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении обороноспособности страны, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что это – приоритетная задача.

"Мы взяли решительный курс на модернизацию Вооруженных сил и укрепление потенциала армии. Парламент принял соответствующий закон. Государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений гражданской защиты. Сила нашей армии в высоком моральном духе личного состава, железной дисциплине и порядке. Ваша безупречная служба – главный фактор безопасности страны и спокойствия граждан. Как прогрессивная нация мы должны неукоснительно следовать Закону и Порядку. Каждый должен быть достойным и ответственным гражданином страны", – заявил Токаев.

Ранее во время своего выступления на параде глава государства напомнил, что наш народ внес огромный вклад в Великую Победу – в годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше миллиона двухсот тысяч казахстанцев.