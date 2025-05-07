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События

Около 500 улиц получат имена героев-казахстанцев – президент о 80-летии Победы

Около 500 улиц получат имена героев-казахстанцев – президент о 80-летии Победы, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 11:26 Фото: akorda.kz
Выступая 7 мая 2025 года на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о присвоении имен героев-казахстанцев около 500 улицам, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы".

"Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"), посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты".Касым-Жомарт Токаев

Как подчеркнул глава государства, сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне.

"Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Наша внешняя политика направлена на обеспечение этой цели. Казахи – мирный, и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу "Жаным – арымның садағасы" ("Честь дороже жизни")".Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что героические традиции казахского народа передаются от отца к сыну на протяжении веков.

"Наши легендарные батыры во времена Золотой Орды и Казахского ханства сберегли бескрайние земли Великой степи для будущих поколений. Сегодня их потомки зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Наша доблестная армия – оплот Независимости страны. Казахстанские воины стойко защищают территориальную целостность государства, спокойствие и мирную жизнь граждан. Вооруженные Силы Казахстана вносят вклад в поддержание международного мира и стабильности. Наши воины успешно участвуют в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Это свидетельствует о высоком доверии мирового сообщества к казахстанской армии".Касым-Жомарт Токаев

Трансляцию масштабного военного парада в честь 80-летия Великой Победы в Астане можете посмотреть здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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