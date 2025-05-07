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Общество

Священный долг каждого казахстанца назвал Касым-Жомарт Токаев

Священный долг каждого казахстанца назвал Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 7 мая 2025 года на военном параде по случаю 80-летия Великой Победы, назвал священный долг каждого гражданина, сообщает Zakon.kz.

Ранее президент поздравил казахстанцев с 80-летием Великой Победы.

"Защита Родины – высокая честь и огромная ответственность. Это священный долг каждого гражданина. Вместе мы построим Справедливый, Сильный, Безопасный и Чистый Казахстан. Пусть наш труд увенчается успехом! Пусть крепнет дух нации, а наша государственность будет вечной! Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Поздравляю всех граждан Республики Казахстан с 80-летием Великой Победы!"Касым-Жомарт Токаев

Трансляцию масштабного военного парада в честь 80-летия Великой Победы в Астане можете посмотреть здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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