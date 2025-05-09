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События

Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади

парад, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 12:48 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил РК, участвующих в параде на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.

На параде Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

"Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее в столице России на Красной площади начался парад, посвященный 80-летию Победы.

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Андрей Дюсупов
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