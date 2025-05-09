Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил РК, участвующих в параде на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.

На параде Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. "Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов", – говорится в официальном сообщении Акорды. Ранее в столице России на Красной площади начался парад, посвященный 80-летию Победы.

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