Токаев поприветствовал казахстанских военнослужащих, участвующих в параде на Красной площади
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал военнослужащих Вооруженных сил РК, участвующих в параде на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.
На параде Казахстан представил парадный расчет военнослужащих 37-й бригады Десантно-штурмовых войск имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.
"Парадный расчет, в составе которого 80 военных, возглавил полковник Алмас Тулегенов", – говорится в официальном сообщении Акорды.
Ранее в столице России на Красной площади начался парад, посвященный 80-летию Победы.
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