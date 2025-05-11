Жара до +38°С и дожди: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 12 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.



На западе, севере Атырауской области ожидается гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, севере, востоке области ожидается гроза, днем на юге, востоке области гроза, град. Ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидается гроза.



На западе, севере Акмолинской области ожидается временами гроза, днем град. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается временами гроза, днем град.



В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ночью ожидается гроза.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.



Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-западный, северный, на востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный, ночью на западе, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге, юго-востоке, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15 м/с.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на юге области туман. В южной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью в Костанайской области ожидается гроза, днем на западе, севере области гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер восточный, днем на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.



В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области днем на юге ожидается гроза. На западе области ожидается туман. Ветер южный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.



На севере, юге Мангистауской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе области туман. Днем на севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 12 по 14 мая 2025 года.

