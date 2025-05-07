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События

Жара до +38°С и сильные дожди: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 19:40 Фото: Zakon.kz
В Астане и 14 областях Казахстана на 8 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, западе Актюбинской области временами ожидается сильный дождь, днем град. Ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке, западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Актобе ночью временами сильный дождь. Ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность. 

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность

На юге, востоке Атырауской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге области временами порывы 15 м/с. На западе, севере, юге, востоке области сохраняется, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области шквал, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Улытау ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15 м/с. На западе, востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность. 

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидаются гроза, град.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. В Конаеве ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

В Астане сохраняется высокая пожарная опасность.  

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. На западе, юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, чего ожидать от погоды казахстанцам в предстоящий четверг, 8 мая 2025 года. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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