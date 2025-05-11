Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 12 по 14 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 12 по 14 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +29+31°. Прогноз погоды по Алматы 12 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°. 14 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°. Прогноз погоды по Шымкенту 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°. Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36° до заморозков.

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