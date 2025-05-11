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Общество

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 12 по 14 мая

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 17:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 12 по 14 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +29+31°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
  • 14 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +31+33°.
  • 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +33+35°.
  • 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°.

Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36° до заморозков.

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Андрей Дюсупов
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